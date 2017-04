Käfer gegen Kaefer Traditionsbetrieb soll Namen ändern

Seit fast 100 Jahren gibt es das Porzellanhaus Kaefer in Sohren im Hunsrück. Feinkost Käfer aus München will dem Familienbetrieb jetzt plötzlich den Namen verbieten. Ein Schlag für die Inhaberinnen.

Hildegard und Margret Kaefer stehen schon seit fast 30 Jahren in ihrem Laden. Das könnte bald vorbei sein - zumindest wenn es nach der Firma Feinkost Käfer in München geht. Die will, dass die Schwestern in Sohren den Namen ihres Geschäftes ändern.