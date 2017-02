Hilfe für behinderten Jungen Happy End für Familie Berisha

Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

Weil der behinderte Sohn Eronis im Kosovo diskriminiert wurde, sind die Berishas 2015 zu uns geflohen. Sein Bruder Rinor managt seitdem die Familie durch schwierige Zeiten. In seiner Heimat wäre er eingesperrt worden, sagt der elfjährige Rinor: "Das wäre für ihn sozusagen hinter Gitter sein. Im Kosovo gibt es auch keine Schule für ihn."

Im Mai 2016 hatten die Behörden die Abschiebung der Familie in den Kosovo angeordnet. Nach Aktenlage. Denn angeblich hatten die Berishas einen Umzug nicht gemeldet und deshalb die Vorladung zur Anhörung verpasst.

Rinor erinnert sich noch gut an die Nacht vom 18.Mai: "Da waren so viele Polizisten und ich habe zu meiner Mutter gesagt, ich habe Angst", sagt der 11-Jährige, "dann haben die gesagt, halt die Klappe und ihr habt eine Stunde Zeit und Schluss. Und die Zeit läuft." Das Team vom Ausländerpfarramt Bad Kreuznach unter Leitung von Siegfried Pick betreut die Berishas von Anfang an. Auch er wird von der Abschiebung völlig überrascht – zumal er wusste, dass der Umzug rechtzeitig gemeldet wurde. Picks Team kann dem Bundesamt den Fehler nachweisen und nach drei Wochen, im Juni 2016, können die Berishas wieder zurückkehren.