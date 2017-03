Zukunftsmodell für Ärzte? Telemedizin - Sprechstunde per Video

Die neuen Medien halten überall in unserem Alltag Einzug. Auch in der Medizin werden sie zunehmend genutzt. "Telemedizin" ist das Stichwort dafür, wenn ein Arzt, der nicht vor Ort ist, einem Kollegen per Videoleitung Hilfestellung und Rat gibt oder wenn ein Patient per Video mit seinem Arzt kommuniziert. Dafür gibt es auch bei uns im Land einige Modellprojekte und neue Ansätze.

Bis zum Jahr 2022 müssen gut zwei Drittel der Hausarztstellen in Rheinland-Pfalz neu besetzt werden, ebenso fast 4.000 Fachärzte. Wie wird man des drohenden Ärztemangels am besten Herr? Vorschläge reichen von Gesundheitszentren bis zum stärkeren Einsatz von Telemedizin. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten für Telemedizin im Bereich Dermatologie und Augenheilkunde.

"Zeit ist Hirn", sagen die Neurologen . Lange Transportwege bis zum nächsten Schlaganfall-Zentrum wären da nicht angezeigt, so arbeiten die Mediziner von den sechs großen Schlaganfall-Zentren mit den Ärzten in den Kliniken vor Ort zusammen. Über Videoleitung kann sich der Spezialist ein Bild vom Patienten machen und sich auch Aufnahmen des Gehirns ansehen und sie beurteilen. Und mit den Ärzten vor Ort abstimmen, welche Behandlung vorgenommen werden soll.

Ein weiteres Modellprojekt, ein sogenanntes Telemonitoring, wird vom Telemedizinzentrum am Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern Patienten in der Westpfalz und im Landkreis Bitburg-Prüm zur Verfügung gestellt: Bei Herzschwäche oder -insuffizienz können sie täglich mehrfach ihre Vitaldaten messen, diese werden direkt in das Zentrum übertragen und von Medizinern beurteilt.

Eine Telegesundheitsschwester steht per Internet mit einem Arzt in Kontakt

Ist alles in Ordnung, passiert nichts. Sind Werte besorgniserregend verändert, erfolgt ein Rückruf und ein Gespräch mit dem Patienten. Möglicherweise wird die Medikation verändert oder der Patient zum Arzt geschickt, denn auch der Hausarzt ist in das System mit eingebunden. Der Patient kann die Fachleute im Telemedizinzentrum rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche erreichen. Auch bei Rheuma und Parkinson gibt es telemedizinische Konzepte, die in Rheinland-Pfalz erprobt werden.