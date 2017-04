Wie sicher sind Keyless Systeme? Auto auf ganz ohne Schlüssel

Keyless-Schlüssel geben ständig Funksignale ab. Das können sich spezialisierte Autodiebe zunutze machen. Mit einem so genannten Funkwellenverlängerer können sie diese Signale abfangen, verstärken und schließlich das Auto öffnen und starten. Dabei gehen sie oftmals im Duo vor. Ein Dieb steht mit einer Antenne am Haus und richtet diese so aus, dass das Signal aufgefangen wird. Das wird zu seinem Partner übermittelt, der am Fahrzeug steht. Das registriert, dass der richtige Autoschlüssel in der Nähe ist, und entriegelt die Türen. Nun wird das Funksignal auch ins Auto übertragen, so dass sich der Motor per Knopfdruck starten lässt. Jetzt können die Diebe ganz einfach wegfahren – ohne den Schlüssel jemals in der Hand gehabt zu haben.