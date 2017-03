Umwelt und Ressourcen schonen Alltag ohne Plastikmüll

Ein Becher Joghurt ist schnell ausgelöffelt. Aber es dauert Jahrhunderte, bis dieser Plastikbecher verrottet ist. So lange belastet er die Umwelt, denn seine Zerfallsprodukte - zahllose kleine Plastikteile - gelangen in Flüsse und Ozeane. Sie sind verheerend für die Tier- und Pflanzenwelt, für Fische, Vögel und viele andere Organismen.

Wer einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz leisten will, kann auf Plastikverpackungen verzichten. Sarah Steller aus Kaiserslautern versucht seit mehr als drei Jahren, Plastik in ihrem Leben zu vermeiden.

Wo gibt es Lebensmittel ohne Plastikverpackung?

Zum Beispiel auf dem Wochenmarkt. Hier kann man leicht plastikfrei einkaufen. Obst und Gemüse kommen in Blechdosen und in wiederverwendbare Stoffbeutel. Saft kann man in eigens mitgebrachte Glasflaschen abfüllen lassen.

Wer bei Käse, Wurst und Fleisch Plastikverpackung vermeiden möchte, muss wissen, dass für verderbliche Lebensmittel besondere Hygienebestimmungen gelten.

Auch im Supermarkt finden sich Produkte ohne Plastikverpackung. Im Kühlregal gibt es neben jeder Menge Plastikbechern auch Pfandgläser und -flaschen. Kaffeebohnen kauft der Müllvermeider besser in einer Kaffeerösterei, mit einem eigenen Gefäß. Aber: Ob man selbst ein Behältnis mitbringen darf, ist in jedem Bundesland anders geregelt.

Keine Frischetheke ohne Plastikverpackung?

In Ladenketten hat man eher schlechte Karten. In inhabergeführten Geschäften, wie einer Kaffeerösterei, hat man oft mehr Erfolg!

In Städten wie Mainz, Trier und Landau gibt es schon sogenannte "Unverpackt"-Läden. In diesen Supermärkten füllen sich Kunden lose Lebensmittel wie Nudeln oder Mehl in Mehrweggefäße und Papiertüten ab.

Was ersetzt Plastik bei der Aufbewahrung von Lebensmitteln?