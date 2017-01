Transparenter Energieverbrauch Intelligente Stromzähler ziehen ab jetzt ein

2017 soll es losgehen: Nach und nach werden die Haushalte auch in Rheinlande-Pfalz auf sogenannte "intelligente" Stromzähler - auch "Smart Meter" genannt - umgerüstet. Damit will die Bundesregierung den Stromverbrauch transparenter machen, um Strom aus erneuerbaren Energien besser nutzen zu können.

Wenn man in Zukunft aber weiß, wo wann und wie viel Strom voraussichtlich anfallen wird, lassen sich die Energieströme vielleicht doch besser steuern und ausnutzen. So der Wunsch.

Technisch ist das Ganze aber noch mehr als in Kinderschuhen. Bisher gibt es die "Smart Meter" nur vereinzelt in der Erprobung. Kritiker hatten schon vor Monaten bemängelt, dass nicht klar ist, was mit den Daten passiert, die ausgelesen werden. Mittlerweile konnten die Bedenken aber ausgeräumt werden. Ein Restrisiko bleibt natürlich immer, wenn Daten ausgetauscht werden.