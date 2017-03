Sprachassistenten und künstliche Intelligenz Maschinen, die aufs Wort gehorchen

Google Home, Amazon Echo oder Siri, via Sprachsteuerung lassen sich heute schon viele Dinge im Haushalt erledigen. Hinter all diesen Systemen steckt eine Art von künstlicher Intelligenz. Aber was ist das überhaupt?

In einfachster Form begegnet uns künstliche Intelligenz jeden Tag in Navigationsgeräten. Am deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz in Kaiserslautern wird auch an smarter Kleidung geforscht, die Daten wie Puls, Atmung und Bewegung an eine Smartwatch übertragen, um die Physis des Trägers lückenlos zu überwachen. Auch Apps, die mit Hilfe einer Kamera Bilder aus der Umgebung und projizierte Zusatzinformationen miteinander verknüpfen, liegen im Trend.