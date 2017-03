Ressourcen schonender Trend "Sharing Economy" - Mieten statt kaufen

Auf Online-Plattformen kann man sein Essen teilen. Möbelstücke sind auf Zeit zu mieten, die Waschmaschine für zehn Euro im Monat oder auch der Fernseher: Es gibt nichts, was es nicht gibt. Selbst große Elektronikkonzerne oder Baumärkte machen mit. In Grünstadt in der Pfalz hat Rainer Gradwohl die "Mietbox" erfunden: Einen Container, in dem man Werkzeuge leihen kann gegen Gebühr. Eine findige Geschäftsidee im Zuge der "Sharing Economy"!

Vor allem Unterkunftsportale sind in den vergangenen Jahren immer wieder in die Kritik geraten. Viele Geschäftemacher würden Wohnungen aufkaufen, um sie ausschließlich auf Unterkunftsportalen teuer zu vermieten. So fehle bezahlbarer Wohnraum. Außerdem, so Professor Frank Fichert, gäbe es auch die Kritik, dass mit der Sharing Economy das Privatleben zunehmen ökonomisiert werde. Das heißt also, dass man geneigt ist, aus allem, was man besitzt, Geld zu machen. Wo man früher die Bohrmaschine dem Nachbarn vielleicht einfach so geliehen hätte, wird nun Geld verlangt. Da auch Dienstleistungen unter "Sharing" zählen, wird zunehmend die Kritik laut, dass Dumpinglöhnen damit Tür und Tor geöffnet wären.