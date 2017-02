Plötzlich liegt man flach Grippewelle im Anmarsch

Etwa alle zwei Jahre rechnen Experten mit einer echten Grippewelle und dieses Jahr ist es wohl wieder so weit. Im Moment schnellen jedenfalls die Erkrankungszahlen in die Höhe. Doch nicht jeder Infekt mit Husten, Halsschmerzen und Schnupfen ist auch eine Influenza.

Über die Schleimhaut gelangt das Virus in den Körper, schließt sich in die Zellen ein und vermehrt sich schnell. Hat's einen erwischt, dauert die klassische Influenza zwischen zwei und drei Wochen.

Nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes in Koblenz waren im Januar 752 Personen an einer Influenza erkrankt. Dazu im Vergleich: 2016 waren es in Rheinland-Pfalz nur 133 Personen.

Einige Hygienemaßnahmen kann man selbst ergreifen, um sich vor einer Infektion zu schützen. Dazu zählt vor allem regelmäßiges Händewaschen – auch zwischen den Fingern. Außerdem gilt es vor allem beim Niesen zu anderen Personen Abstand zu halten. Am besten niest oder hustet man dann noch in die Armbeuge und nicht in die Hand – so werden die Viren nicht weiter verteilt.