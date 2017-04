Osterbräuche in Rheinland-Pfalz Vom Kibbeln und Kleppern

Osterbräuche in Rheinland-Pfalz

Die Rheinland-Pfälzer lieben ihre Ostertraditionen. Dabei hat jede Region ihre Vorlieben. Wir erklären, wo was vor den Ostertagen angesagt ist.

Früher klepperten nur die Messdiener. Heute sind es Jungs und Mädchen aus dem Dorf. Bis heute nutzen sie dafür ein Instrument aus Holz, das für Lärm sorgt. Benutzt werden auch Ratschen oder Raspeln. Nach dem Kleppern wird passend zur Tageszeit noch ein Lied gesungen. Im Anschluss dürfen die Älteren Eier, Geld und Süßes sammeln, was später an alle Kinder verteilt wird. Ein Osterbrauch, der sich lohnt.

Der alte Osterbrauch ersetzt die Kirchenglocken, die in der Karwoche ab Gründonnerstag nicht mehr läuten. Den Kindern erzählt man: Die Glocken sind nach Rom geflogen. Die Klepper sollen, wie die Glocken, den Tagesablauf der Menschen bestimmen: morgens, mittags und abends sowie zu den liturgischen Feiern rufen.

In Schönecken im Eifelkreis Bitburg-Prüm gibt es an Ostersonntag einen Eierwettkampf, auch "Eierlage" genannt. Dafür werden im Dorf manchmal über 100 Eier gesammelt. Beim Wettkampf treten zwei Gegner gegeneinander an: Der "Läufer", der zwischen zwei Orten laufen muss und der "Raffer", der die gelegten Eier aufsammeln muss, bevor der Läufer zurück ist. Wer zuerst fertig ist, hat gewonnen.