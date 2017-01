Medikamente per Post Wer vom Versandhandel wirklich profitiert

Der Griff zur Pille: Rein statistisch nimmt jeder in Deutschland täglich ein Präparat ein. Manche sind rezeptpflichtig, manche sind frei verkäuflich. Viele Patienten nutzen für die Beschaffung ihrer Medikamente mittlerweile auch die so genannten Versandapotheken.

Mittlerweile gibt es in Deutschland eine stattliche Anzahl an sogenannten Versandapotheken, rund 3.000 konkurrieren um die Gunst der Patienten. Das "Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information" führt Listen, bei denen die Internetapotheken vermerkt sind.

In Sachen Beratung müssen auch die Apotheken im Netz geltenden Gesetzesvorgaben nachkommen. Sie bieten oft eine Hotline an, um den Patienten gebührend aufzuklären. Aktiv werden muss aber immer der Besteller selbst.

In Deutschland gilt die Regelung, dass sich Apotheken an die Preisbindung, also einen einheitlichen Apothekenabgabepreis überall in Deutschland für dasselbe Medikament gemäß Arzneimittelgesetz §78, Absatz 3, Satz 1 halten müssen. Das gilt auch für inländische Versandapotheken, wenn sie verschreibungspflichtige Medikamente versenden.