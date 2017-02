Katerfrühstück und andere Hilfsmittel Nach dem Feiern ist vor dem Kater

Männer vertragen dagegen mehr als Frauen: Das liegt zum vor allem daran, dass die männliche Leber Alkohol schneller abbaut als die weibliche. Damit verträgt ein Mann ungefähr das doppelte einer Frau: das entspricht zwei Gläsern Bier, Wein oder zwei Schnäpsen. Insgesamt gilt: An zwei Tagen in der Woche sollte man auf Alkohol ganz verzichten.

Was definitiv nicht hilft, ist das sagenumwobene Konterbier. Rollmops, fettige Pommes, alles Salzige und Deftige, was die angeschlagene Mineralstoffbilanz im Körper wieder in Ordnung bringt, ist dagegen gut. Da hilft das rohe Ei in Tomatensaft ebenso gut wie die Mineraltablette. Deswegen helfen Wasser und mineralstoffhaltige Speisen am besten gegen die Nachwehen. Gut geeignet ist stilles Wasser, da kohlensäurehaltiges Wasser den Magen zusätzlich reizt.