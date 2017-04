Impfschutz auffrischen und ergänzen Wichtige Impfungen für Erwachsene

Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

Wer seine Grundimmunisierung als Kind erhielt, hat es als Erwachsener leicht. Lediglich alle zehn Jahre sollte er die Impfung gegen Tetanus, Diphterie und Keuchhusten auffrischen lassen – alles in einer Spritze, da es sich hierbei um einen Kombi-Impfstoff handelt.

Die sogenannte FSME-Impfung beugt der Frühsommer-Meningo-Enzephalitis vor, die durch Zeckenstiche übertragen wird. Sie ist sinnvoll wenn man in Teilen Bayerns, Baden-Württembergs, Hessen, Rheinland-Pfalz oder Thüringen lebt oder häufiger dort ist. Dort nämlich kommt das FSME-Virus gehäuft vor. Der Hausarzt wird ebenso dazu raten, wenn Reisen nach Norditalien, in das Elsass oder auch die Schweiz anstehen.

Die STIKO rät zur Immunisierung Erwachsener, weil es in den letzten Jahren immer wieder Masernausbrüchen in Deutschland gab. Die Krankheit verläuft bei Erwachsenen schwerer als bei Kindern. Es kommt häufiger zu Komplikationen wie Lungen- oder Gehirnentzündungen.

Die Masern nehmen bei vielen Erwachsenen einen so schweren Verlauf, dass die Erkrankten häufig ins Krankenhaus müssen. Zu den Komplikationen gehört die gefährliche Enzephalitis – eine Gehirnentzündung. Diese heilt nur bei etwa 60 Prozent der Patienten vollständig aus. Manchmal hinterlässt sie Dauerschäden, etwa 15 Prozent überleben die Enzephalitis nicht.

Röteln können - wenn eine Frau in der Schwangerschaft erkrankt - beim ungeborenen Kind zu schwersten Schäden führen. Mehr als 60 Prozent der Kinder, die im Mutterleib an Röteln erkranken, kommen mit Herzfehlern, Augenschäden, Hirnschäden oder taub zur Welt. Die größte Gefahr besteht in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft. Auch hier gibt es keinen Einfachimpfstoff.