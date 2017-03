Im Kampf um Geld, Macht und Einfluss Parallelwelt Rockerclub

Immer wieder kommen Rockerprozesse in die Schlagzeilen: Dabei geht es nicht nur um Bandenkriminalität und Schlägereien verfeindeter Motorradclubs untereinander, sondern auch um Angriffe auf Passanten und Polizisten. Wir erklären, was hinter den Rockerclubs in Rheinland-Pfalz steckt und was sie so gefährlich macht.