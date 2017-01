Führerschein weg? So wappnen Sie sich für den "Idiotentest"

Die Behörde hat Zweifel an der Fahreignung, wenn eine Person massiv oder wiederholt aufgefallen ist im Straßenverkehr und die Gefahr besteht, dass die Person sich und andere in Zukunft im Straßenverkehr gefährdet."

Zweifel an der Fahreignung können demnach auch entstehen, wenn das Punktekonto in Flensburg mit mehr 8 Punkten belastet ist, Straftaten oder körperliche Gebrechen vorliegen.

Im Fall von Alkoholkonsum muss in regelmäßigen Tests die Abstinenz belegt werden. Bei der MPU werden auch Reaktionsgeschwindigkeit, Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit geprüft. So wird festgestellt, ob Bewegungsapparat und Nervensystem funktionieren. Etwa ein Drittel der Absolventen fällt durch.

"Also wer zum Beispiel unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr teilgenommen hat und deshalb ein MPU machen muss, der muss erst einmal darlegen, wie der eigene Alkoholkonsum in der Vergangenheit ausgesehen hat. Dann muss man natürlich zeigen, dass man den eigenen Alkoholkonsum verändert hat oder, wenn es nötig ist, eingestellt hat. Also, dass man abstinent lebt. Und dann muss ich dem psychologischen Gutachter in der MPU deutlich machen, dass meine Verhaltensänderungen stabil sind", empfiehlt Verkehrspsychologe Christopher Schwarz.