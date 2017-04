Drohnen-Führerschein für mehr Sicherheit Was Drohnen dürfen - und was nicht

Lange wurde er gefordert, der Drohnenführerschein, amtlich die "Verordnung zur Regelung des Betriebs von unbemannten Fluggeräten". Der von der Bundesregierung vorgelegte Gesetzesentwurf wurde vom Bundesrat mit kleinen Änderungen abgesegnet und ist am 7. April in Kraft getreten. Wir erklären, was das für die über 400.000 Hobbypiloten in Deutschland und die vielen gewerblichen Drohnenflieger genau bedeutet.