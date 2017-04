Die Wahl, die keiner kennt Warum die Sozialwahl so wichtig ist

Die Sozialwahl ist die drittgrößte Wahl in Deutschland. Dennoch wissen nur wenige, was eigentlich genau dahinter steckt. Die Wahlbeteiligung bei der letzten Sozialwahl lag bei gerade mal 30 Prozent. Dabei geht’s um Gesundheit und Rente und um Mitbestimmung in der Demokratie. 52 Millionen Versicherte haben bis zum 31. Mai die Wahl, und die sollten sie sich nicht entgehen lassen!