Debatte um mehr Sicherheit Videoüberwachung in der Öffentlichkeit

Der Terroranschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt am 19. Dezember hat neue Fragen zur Sicherheit im öffentlichen Raum aufgeworfen. Ein anderer Fall aus Berlin: Ein gewalttätiger Mann attackiert in einem U-Bahnhof eine Frau mit einem brutalen Tritt. Durch die Überwachungsbilder wird der Täter identifiziert und gefasst. Auch der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz will die Videoüberwachung im Land verstärken.

Viele Bereiche in Rheinland-Pfalz werden bereits intensiv überwacht. Die Kameraaugen verfolgen uns auf Bahnhöfen, im öffentlichen Nahverkehr und an vielen anderen Orten. Vom Ausbau verspricht sich die Polizei positive Effekte:

Großveranstaltungen wie die Fastnachtsumzüge in Rheinland-Pfalz sind potenzielle Terrorziele. Solche Ereignisse will die Landesregierung in Zukunft noch stärker ins Visier der Kameras nehmen.

Auch kleinere Kommunen wie die Verbandsgemeinde Winnweiler in der Pfalz setzen auf Videoüberwachung. In einer Parkanlage sind zum Beispiel vier hochauflösende Kameras montiert. Mit positiven Erfahrungen.

Von Seiten des Landesdatenschutzes Rheinland-Pfalz ist Videoüberwachung als Allheilmittel nach dem Gießkannenprinzip wirkungslos. Videoüberwachung wird dann als sinnvoll erachtet, wenn man an neuralgischen Punkten, an Bahnhöfen, in U-Bahnhöfen, Straftaten aufklären will. Aber man sollte sich von dem Gedanken frei machen, mit Videoüberwachung Straftaten verhindern zu können.