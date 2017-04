Ausdauersport gegen Depressionen Bessere Laune durch Lauftraining

"Der Depression Beine machen" – so hieß ein Modellversuch, in dem Betroffene gemeinsam in einer Laufgruppe versucht haben, ihre Gesundheit und ihre Stimmung zu verbessern. Was die wissenschaftlichen Erkenntnisse in der Praxis bei regelmäßigen Treffen für die Teilnehmer bedeutet hat, erklären wir.