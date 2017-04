Achtung Diätfalle! Darum scheitern Diäten

Jeder zweite Erwachsene in Rheinland-Pfalz hat Übergewicht. Das belegen aktuelle Zahlen des statistischen Landesamts. Ihr Body-Mass-Index (BMI - Maßzahl mit der das Körpergewicht eines Menschen in Relation zu seiner Körpergröße berechnet wird) ist damit größer als 25. Zum Vergleich: Bei Normalgewicht liegt der BMI zwischen 18,5 und 25. Ein Grund für Übergewicht: Diäten. Viele von ihnen sind einseitig und können dem Körper langfristig schaden, warnen Ernährungsexperten.

Übergewicht kann viele Ursachen haben. Mangelnde Bewegung ist ein Grund fürs Dicksein. Vieles, wofür man sich früher bewegen musste, erledigen wir heute vom Computer aus. Viele Wege legen wir heute mit dem Auto zurück. Das Angebot an hochkalorischen Lebensmitteln, die viel Zucker und Fett enthalten, wird immer größer. Dieser Versuchung zu widerstehen schaffen viele nicht.

Hauptsache schnell Kilos verlieren. Das ist der Wunsch vieler übergewichtiger Menschen. Die meisten tappen beim Versuch abzunehmen in die Diätfalle. Sie probieren alles aus - von der Eiweiß-Diät über Low Carb bis hin zu Diätshakes. Erfolg auf der Waage versprechen sie alle – meistens jedoch kurzzeitig. Keine Diät hilft langfristig, sagen Ernährungsexperten - ganz im Gegenteil. Diäten schränken ein, programmieren den Körper um. Bei wenigen Kalorien schaltet der Körper auf Sparflamme. Bekommt er wieder mehr zu essen, nimmt man automatisch wieder schnell zu. Der berühmte Jo-Jo-Effekt tritt ein.

Ist die radikale Diät abgeschlossen, sammeln sich die Pfunde schon wieder auf Bauch und Hüften an. Das Auf und Ab des Gewichts ist die Folge von Diäten. Von dick zu dünn und wieder zurück. Irgendwann stellt sich der Körper die Frage: „Ja was denn nun?“. Der Stoffwechsel wird komplett umprogrammiert. Es kann zu diversen Erkrankungen kommen, wie beispielsweise Bluthochdruck oder Diabetes. Menschen treiben sich mit Diäten in eine Art „Selbstkannibalismus“. Besonders die Psyche leidet darunter. Viele fühlen sich als Versager, wenn sie nach Diäten wieder zunehmen. Auch der finanzielle Aspekt spielt eine Rolle. Häufig wird viel Geld für Diät-Programme oder „Wundermittel“ ausgegeben.