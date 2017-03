Gepanschtes Bienenwachs Neue Bedrohung für Bienenvölker?

Doch seit Monaten beobachtet Markus Bärmann Schäden nicht nur bei seinen eigenen Völkern. Er ist ist als Bienensachverständiger im ganzen südwestdeutschen Raum unterwegs und stellt immer häufiger die gleichen Symptome fest. Seine europaweiten Recherchen lassen bislang keinen anderen Schluss zu, als dass Wachsverarbeiter aus Profitgier den Wachspool, in dem Imker ihre Platten kaufen, mit synthetischem Wachs aus China und anderen Ländern strecken. Untersuchungen in einem österreichischen Labor hätten ergeben, das sei kein Bienenwachs, sondern ein reines Kunstprodukt, berichtet der erschütterte Imker: "Es sieht aus wie Bienenwachs, riecht wie Bienenwachs, ist aber kein Bienenwachs."

Und weiter: "Wir wissen zum Beispiel über zuverlässige Quellen, dass mindestens 40 Tonnen in Hamburg auf den Markt gekommen sind. Von dort gingen sie nach Belgien und dann wieder nach Deutschland." Inzwischen wurde das China-Wachs in weitere Länder verkauft und mit gutem Wachs vermischt. Das künstliche Wachs kostet nur acht Euro. Hochwertiges, echtes Bienenwachs dagegen rund 50 Euro. Ein glänzendes Geschäft.

Ein Wachs-Umarbeiter ist Heinrich Hammann in Haßloch in der Pfalz. Er stellt Platten für Bienen her und ist auch zweiter Vorsitzender im Imkerverband Rheinland-Pfalz. Er ist vorsichtig und hält die Schäden für Einzelfälle: "Dass es ein nationaler oder noch größerer Skandal ist, sehe ich nicht." Und auch der Wachsarbeiter, bei dem Markus Bärmann gekauft hat, sieht sich unschuldig. Sein Wachs sei sauber.