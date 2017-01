Friedhofsführungen zu Spieler-Gräbern Auf den Spuren der FCK-Legenden

Sie waren einst die Stars des 1. FC Kaiserslautern - heute sind viele von ihnen auf dem Lautrer Friedhof zu finden. Ein Spaziergang mit viel Tradition, Geschichte und Fußballbegeisterung.

Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

Video herunterladen (8,9 MB | mp4)

Mehr als 50 Gräber auf dem Friedhof in Kaiserslautern erzählen die Geschichten von einstigen Größen des Vereins. Sie erzielten Tore, leisteten sich spannende Zweikämpfe und holten Pokale und Titel für ihre Mannschaft auf dem Betzenberg. Vieles davon ist heute schon sehr lange her.

Der größte Moment in der Karriere Fritz Walters

Die Erinnerung bleibt

Aber die Erinnerung an Spieler wie Fritz Walter bleibt. Er führte die Roten Teufel zu zwei Meistertiteln (1951 und 1953) - geehrt wurde er schon zu Lebzeiten mit dem Namen des Stadions in Kaiserslautern. Heute findet sich sein Name überall in der Stadt, sein Grab befindet sich ebenfalls auf dem Friedhof in Kaiserslautern.

Ehrenamtliche Mitarbeiter des FCK-Museums kamen deshalb auf die Idee, Führungen über den Kaiserslauterer Friedhof anzubieten, auf den Spuren des FCK. Denn wenn ein Sportverein hierzulande die Bezeichnung "Traditionsverein" verdient, dann ist es wohl der 1. FC Kaiserslautern.

Einer der freiwilligen Friedhofsführer ist Hans Walter - zwar nicht verwandt mit Fritz, aber sein Vater war damals Mitschüler des FCK-Helden. Für ihn sind die Friedhofsführungen auch ein persönliches Anliegen. Er selbst ist bereits seit 55 Jahren FCK-Mitglied. "Es ist für mich interessant mit vielen Leuten in Kontakt zu kommen, die etwas über diese Persönlichkeiten wissen wollen. Und die andererseits aber auch mir sehr viel von ihren Eindrücken erzählen", denn davon könne er auch profitieren.

Die stolzesten Minuten der Vereinsgeschichte

Bei den Führungen geht es nicht nur am Grab von Fritz Walter vorbei. Deutschlands einst bester Schiedsrichter Albert Dusch ist ebenfalls auf dem Friedhof in Kaiserslautern beigesetzt. "Er war eine Respektsperson, eine Autorität" sagt Hans Walter. Erinnert wird ebenfalls an den ehemaligen FCK-Spieler Seppl Pirrung. Er war am 20. Oktober 1973 mit dem 7:4 gegen den FC Bayern in die Vereinshistorie eingegangen. Drei Tore erzielte der Lautrer in diesem Spiel und sorgte damit für "die stolzesten Minuten unserer Vereinsgeschichte", so Walter. "Eine Sache die uns Kaiserslauterer, uns Pfälzer, stolz gemacht hat."

Der Spaziergang führt weiter zum Ehepaar Brunn, das in den Kindertagen der Bundesliga dem FCK-Stürmerstar Jacobus "Co" Prins die Polizei auf den Hals hetzte. Er hatte ihre schöne Tochter entführt. Sie war 20, damals minderjährig. Die Geschichte ging gut aus. Die Ehe der schönen Karin mit Jacobus "Co" Prins hielt ein Leben lang.

Friedhöfe sind Orte der Erinnerung

Die mehr als 50 Gräber von FCK-Größen erzählen viele weitere Geschichten. Von den 54-er Weltmeistern Werner Liebrich, Ottmar Walter - nur das Grab von Werner Kohlmeyer existiert nicht mehr. Es wurde eingeebnet. Hans Walter und die Macher des FCK-Museums wollen mit einer Stele an ihn erinnern. Denn Friedhöfe sind ja Orte der Erinnerung.

Bei weiteren Fragen zu den Führungen können Sie sich an das FCK-Museum wenden.