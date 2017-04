Entschädigung für verurteilte Homosexuelle Die "175er"

123 Jahre machte der Paragraf 175 Homosexuellen das Leben in Deutschland zur Hölle. Rund 3.000 Männer und Jugendliche wurden in Rheinland-Pfalz nach dem sogenannten Schwulenparagrafen verurteilt. Jetzt sollen sie entschädigt werden.

Sie wurden schikaniert, verfolgt, kriminalisiert oder mussten sogar ins Gefängnis. Als Mann homosexuell zu sein, war bis 1969 eine Straftat. Vor fast 23 Jahren dann das Ende. Der Bundestag zog einen Strich und schaffte den berühmt-berüchtigten Homosexuellen-Paragrafen 175 des Strafgesetzbuchs ab. Seither ist die Liebe zwischen Männern kein Fall mehr für die Staatsanwaltschaft.

Die Liebe zwischen Frauen wurde gesellschaftlich nicht geduldet, jedoch wurden sie strafrechtlich nicht verfolgt.

Jetzt soll ein Rehabilitierungsgesetz Opfer entschädigen. Die verurteilten Männer können dann innerhalb von maximal fünf Jahren eine Entschädigung beantragen. Das Gesetz sieht außerdem vor, dass die bis 1994 in der Bundesrepublik und früher in der DDR gesprochenen Urteile aufgehoben werden. Für jedes aufgehobene Urteil soll es pauschal 3.000 Euro und 1.500 Euro für jedes angefangene Haftjahr geben.

Rund 50.000 Männer wurden in Deutschland nach Paragraf 175 verurteilt.

Doch ganz so einfach ist es nicht. In den Archiven der Justizverwaltung sind viele Strafakten nicht mehr vorhanden. Viele Männer haben ihre Prozessunterlagen nicht aufgehoben. Die Verurteilten müssen also zunächst einen Antrag stellen und notfalls eine Glaubhaftmachung der Verurteilung mittels eidesstattlicher Erklärung einreichen.

Am 28. April wird der Deutsche Bundestag den von Justizminister Heiko Maas (SPD) vorgelegten Gesetzesentwurf in erster Lesung beraten. Am 1. Juli soll das Gesetz dann in Kraft treten.

Der sogenannte "175er"

Doch für viele ist es immer noch ein verschworenes Thema. Gert E., ein sogenannter "175er" aus Mainz, hat immer noch Angst vor Anfeindungen. Als junger Mann war er bekannt in der schwulen Szene. In Mainz führte er in den späten Sechzigern einen stadtbekannten Schwulentreff. "Man wusste in Mainz endlich mal, wo man hingehen konnte. Das war schon eine sehr schöne Zeit, erzählt der mittlerweile 70-Jährige.

Gerd E. möchte bis heute nicht erkannt werden.

Gleichzeitig war es aber auch eine schlimme Zeit für ihn. Er erinnert sich an einen Überfall auf seine Bar. "Schwulenhasser" verprügelten ihn brutal mit Baseball-Schlägern. "Das Schlimme war halt, dass man die Polizei gerufen hat und die die Personalien meiner Gäste aufgenommen haben, anstatt den Schlägern nachzulaufen", berichtet er.

Auch seine Heimat und seine Mutter hatte sich gegen ihn verschworen. Der Kontakt blieb lange aus. "Man fühlt sich dieser ganzen Gesellschaft total hilflos ausgeliefert und weiß nicht, was man dagegen tun kann", sagt Gert E..

Joachim Schulte von QueerNet Rheinland-Pfalz kann sich in Männer wie Gert E. hineinversetzen. Man dürfe nicht vergessen, dass diejenigen, die verurteilt wurden, bis heute als vorbestraft gelten, erklärt Schulte. Und das wiederum bedeutete für Betroffene den 'sozialen Tod'.

Gert E. hat heute sogar wieder Kontakt zu seiner Mutter. Er hat ihr verziehen. Worte wie "Du hast mich tödlich beleidigt" wurden vergessen. Er hofft, dass dieser Wandel eine Befreiung für die Zukunft ist.

Rheinland-Pfalz arbeitet Homosexuellen-Verfolgung auf

Als erstes deutsches Bundesland hat das Land die Verfolgung von Homosexuellen unter dem "Schwulenparagrafen" 175 in einer Studie aufgearbeitet. Zwischen 1948 und 1969 wurden in Rheinland-Pfalz 2.880 Männer und Jugendliche nach Paragraf 175 wegen "widernatürlicher Unzucht" verurteilt. Von 1953 bis 1968 ermittelte die Polizei gegen 5.939 Tatverdächtige. Christiane Rohleder, Staatssekretärin im Familienministerium, beschreibt den Bericht als bewegendes und umfassendes Dokument, das ein dunkles Kapitel jüngerer deutscher Geschichte aufgreife. "Ich bin froh, dass wir alle heute offener und toleranter zusammenleben", so Rohleder.

Ein Sprung durch den Zeitstrahl

Zu Beginn des frischgegründeten Kaiserreichs am 15. Mai 1871 wurde der Paragraf 175 geschaffen, dieser besagt: "Die widernatürliche Unzucht, welche zwischen Personen männlichen Geschlechts oder von Menschen mit Tieren begangen wird, ist mit Gefängnis zu bestrafen; auch kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden." Die Nationalsozialisten verschärften das Gesetz im Jahre 1935 weiter: Sie kriminalisierten nun nicht nur schwulen Geschlechtsverkehr, sondern jede Form homosexueller Intimität und setzten die Strafen von einem halben auf fünf Jahre hoch. Tausende Homosexuelle kamen in Konzentrationslager, nur wenige überlebten.