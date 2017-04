Die Fingergabel-Technik - Soweit zum Werkzeug, jetzt geht’s ans eigentliche Spargelstechen. Dafür braucht man noch ein anderes wichtiges Hilfsmittel: die Fingergabel. "Mit Zeige- und Mittelfinger bildet man eine Gabel, die anderen drei werden weggeklappt", geht Renner ins Detail. Mit dieser wird die Erde an der Spargelstange weggeschaufelt, so dass etwa zwei Drittel der Stange zu sehen ist. Als nächstes wird das Spargelmesser so in die Erde geführt, dass das untere Ende zwei fingerbreit vom Spargel entfernt ist, das obere Ende fast die Stange berührt. Bei 28 cm hat das Messer eine Markierung. Ist das Messer so tief in der Erde, dass dieser "Eichstrich" die Oberkante des Spargelkopfes erreicht hat, wird das Messer gleichzeitig nach hinten und nochmal leicht senkrecht nach unten gedrückt. So wird der Spargel mit einer möglichst kleinen Bewegung abgeschnitten, so dass die ganz unten liegenden Knospen weiterer Stangen unverletzt bleiben.