Das Rheinland-Pfalz-Wetter über die Feiertage Geht Santa wieder baden?

von Manuela Hübner

Weiße Weihnachten? In Rheinland-Pfalz meist mehr romantischer Wunschtraum als Realität. Soll man in diesem Jahr also erst gar keinen Optimismus aufkommen lassen? Oder besteht doch noch ein Flöckchen Hoffnung?

Weihnachtsmarkt - schafft dank Glühwein auch ohne Schnee wohlige Gefühle. Die Weihnachtseinkäufe sind im Trockenen ohnehin schneller erledigt. Aber zu Heiligabend wäre eine kleine aber feine Schicht Weiß doch wirklich nicht zu viel verlangt, oder?

Der Blick in die Wetter-Annalen macht wenig Hoffnung, denn man muss schon ziemlich lange zurückblättern. 2010 war es, als man sich fast überall in Rheinland-Pfalz über weiße Weihnachten freuen konnte. Dabei ist das statistisch gesehen eigentlich jedes fünfte Jahr der Fall. Es könnte dieses Jahr also doch ... "Nein, das wird nichts werden", sagt Meteorologe Jürgen Weiss. Milde 10 bis 11 Grad, heiter bis freundlich und vor allem trocken werde es, so der Mann mit dem trügerischen Namen.

Ein Sündenbock muss her

Schuld sei daran allerdings nicht Hoch Xander, das um den vierten Advent herum über unser Wetter bestimmte, sondern der Wind, der Wind, das himmlische Kind. "Wenn der Wind aus Westen kommt, gibt es mildere Luft", so Weiss. Immer. Und der komme in diesem Jahr genau am 24. Dezember. Und am 25. Und am 26. Weggeblasen also die Hoffnungen auf den weißen Weihnachtstraum.

So muss Dezember!

Das gelte übrigens nicht nur für Rheinland-Pfalz, sondern nahezu für ganz Deutschland. Nur im Allgäu, da seien tatsächlich ein paar Flöckchen gesichtet worden, verrät der Experte. Man müsste also ganz schön weit fahren für eine gepflegte Familien-Schneeballschlacht. Mal kurz in den Schwarzwald war gestern.

Kühltürme als Schneekanonen?

Dann eben wieder grüne Weihnachten, Rasenengel statt Schneeengel und Sandmann statt Schneemann bauen. Doch, Moment! Da gab es doch diese Sache mit dem Industrieschnee. Anfang des Monats lag er in der Landeshauptstadt plötzlich da. Entstanden aus Feuchtigkeit, die die Kühltürme großer Fabriken ausgestoßen hatten. Klar, gesund ist der nicht, enthält Schadstoffe, aber weiß ist er! Und Fußabdrücke kann man darin hinterlassen!

Die Meteorologen sprechen bei diesem Phänomen von Inversionswetterlage, denn damit die weiße Industriepracht liegen bleibt, muss es in den Tälern frostig sein. Frostiger als in den Höhenlagen. Ziemlich selten sei das - und über Weihnachten nun wirklich nicht zu erwarten.