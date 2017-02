Das Elektroauto aus Naturfasern Nachhaltig unterwegs

Ein Elektroauto, das komplett nachhaltig produziert und trotzdem sicher ist. Das will eine Gruppe von Trierer Studenten möglich machen und sogar in Serie produzieren lassen. Falls die Studenten damit Erfolg haben, könnten in ein paar Jahren Autos aus Naturfasern auf den Straßen unterwegs sein. Aber wie sieht der Weg dahin aus?

Einen Prototyp gibt es bisher noch nicht. Um den Bau zu realisieren, sind die Trierer auf Spenden angewiesen. Doch falls sie es schaffen und genug Geld sammeln können, soll es Mitte September auf die Internationale Automobil-Ausstellung in Frankfurt am Main gehen. Denn die große Hoffnung: da einen Autobauer finden, der ihre nachhaltige Idee auf die Straßen bringen will. Einer der Tüftler an dem Projekt ist Johann Wacht. "Wir lassen von Beginn an alles weg, was wir wirklich nicht brauchen und wollen das Auto wieder als Fortbewegungsmittel in den Vordergrund setzen und im Endeffekt ist umweltfreundlich aus unserer Sicht aus, genau dass, was leicht ist. Das erreichen wir nur, indem wir jedes Bauteil konsequent angehen."