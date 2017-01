Utopist Joachim Ackva Er lässt Geld vom Himmel regnen

Wenn er mit Heliumballons und Säcken voller Euro-Scheinen in die Fußgängerzonen der deutschen Großstädte zieht, dürfen sich die Passanten freuen: Gleich regnet es wieder Geld vom Himmel. 30.000 Euro aus seinem Privatvermögen hat Joachim Ackva schon auf diese Weise unters Volk gebracht. Er tut das, um seine Idee ins Gespräch zu bringen: Joachim Ackva will die Welt retten!

Dafür hat er ein Weltkonto eröffnet. Jeder Mensch, ob arm oder reich, soll ein Tausendstel seines Vermögens darauf einzahlen - für die globalen Ziele der Vereinten Nationen. "Wir haben einen einfachen, aber fatalen Fehler in unserem Zusammenleben", sagt Künstler Joachim Ackva. Es ist seiner festen Überzeugung nach die fehlende Gemeinschaftskasse. Er vergleicht die Welt mit einer großen Wohnanlage, in der es in der Regel eine Hausordnung und -verwaltung und eine Gemeinschaftskasse gibt. "Wenn wir uns aber unser globales Haus anschauen, dann haben wir das nicht." Darum herrsche ein "Drunter und Drüber".

Und da setzt seine Idee an. Hundert Millionen Euro will er so in den nächsten fünf Jahren sammeln. Über die Website planetearthaccount.de kann man zur Bankverbindung gelangen. Falls bis Ende 2021 kein Erfolg versprechendes UN-Weltkonto zustande gekommen ist, kündigt er an, das Guthaben an die Welthungerhilfe zu übergeben. Auf die Frage, wo es denn den nächsten Geldregen geben werde, sagt er: "Ich bin für Vorschläge immer dankbar."