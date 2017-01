LKA-Phantombildzeichner Uwe Kinn Ein Gesicht für Jack the Ripper

Eine Mordserie aus dem 19. Jahrhundert hat Uwe Kinn einfach keine Ruhe gelassen. Deshalb verpasste der Phantombildzeichner des Landeskriminalamtes (LKA) in Mainz Jack the Ripper ein Gesicht.

Kinn hat sich wie bei jedem aktuellen Fall auch erst einmal durch die Akten gearbeitet. Für ihn waren die Zeugenaussagen von besonderem Interesse, auch noch nach so langer Zeit. Der Phantombildzeichner hat Übung darin, Unbekannten ein möglichst realistisches Gesicht zu geben. Er macht diesen Job seit mehr als 20 Jahren und ist der einzige Phantombildzeichner in Rheinland-Pfalz.

Mit Punkt, Punkt, Komma, Strich ist es bei dieser Arbeit allerdings nicht getan. Hochmoderne Technik macht es erst möglich, Phantombilder so detailliert und real erscheinen zu lassen. Kinn selbst hat eine spezielle Software entwickelt, die auch bei der Arbeit am Gesicht von Jack the Ripper zum Einsatz kam.

So wurde dargestellt, wie der Mörder im Gespräch mit seinem späteren Opfer wohl in den Straßen von Whitechapel zu sehen gewesen sein dürfte. "Diese ganz alltägliche Szene war seine Deckung", meint der LKA-Experte. Hätte es ein Abbild dieser Szene schon vor 130 Jahren gegeben, dann wäre die Deckung des Täters vermutlich aufgeflogen. Potenzielle weitere Opfer hätten hinter diese normal wirkende Straßenszene geblickt und wären dem Täter dann nicht mehr in die Fänge gegangen, so Kinn.