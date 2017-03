Bekannt im Land Mordfälle in Rheinland-Pfalz

Der Fall Lolita Brieger, die Killer von Rheinböllen und der Lambrecht-Mord - das sind nur drei grausige Beispiele aus dem Gruselkabinett rheinland-pfälzischer Kriminalgeschichte. Doch die Ermittler im Land mussten sich noch mit weiteren brisanten Fällen befassen.

Die 18-jährige schwangere Lolita Brieger aus Frauenkron in der Eifel war am 4. November 1982 das letzte Mal gesehen worden. Ihre Leiche wurde 29 Jahre später unweit ihres Elternhauses gefunden - auf einer Müllkippe verscharrt. Der Täter, der mit Hilfe der Sendung "Aktenzeichen XY" ermittelt werden konnte, verließ 2012 das Gericht als freier Mann. 30 Jahre nach der Tat konnten dem aus dem Nachbarort Scheid stammenden Angeklagten Heimtücke und niedere Beweggründe nicht mehr nachgewiesen werden. Totschlag war längst verjährt.

In den Gast- und Wohnräumen der Wildparkwirtschaft in Rheinböllen im Hunsrück ereignete sich am 18. März 1978 ein Blutbad. Die Raubmörder wüteten mit äußerster Brutalität. Vier Menschen, darunter ein Kind, wurden getötet. Bei der Fahndung nach den drei Tätern wird die Polizei im Schwarzwald fündig. Die Killer sitzen in einem gutbesuchten Wirtshaus an einem Tisch - und lassen sich gewaltlos festnehmen.

2014 wurde Egon Merkel im südamerikanischen Venezuela brutal ermordet. Seit Mitte der 1990er Jahre lebte er im Küstenort Occumare. Auf seinem dortigen kleinen Anwesen ereignete sich die bis heute unaufgeklärte Tat. Die Angehörigen fühlen sich von der deutschen Botschaft und dem Konsulat im Stich gelassen. Den deutschen Ermittlungsbehörden liegen zum Fall Egon Merkel bislang kaum Informationen vor. Im pfälzischen Lambsheim erinnert ein Gedenkstein an den Ermordeten.

An der Aufklärung des Mordfalls Trudel Ulmen war der auch aus Mayen stammende Reporter Wolfgang Kaes maßgeblich beteiligt. Für seine hartnäckigen Recherchen in dem Vermisstenfall wurde er mit zwei Jounalistenpreisen ausgezeichnet. Die Leiche der im März 1996 spurlos verschwundenen Frau war im Sommer desselben Jahres verscharrt in einem Wald bei Bonn gefunden, aber erst 16 Jahre später identifiziert worden. Auch der Prozess gegen den Ehemann des Opfers war für die Angehörigen ein schwerer Leidensweg.

Bei den Ermittlungen im Mordfall Diana Hans werden DNA-Reihentests durchgeführt, die damals noch wesentlich aufwendiger waren, aber letztlich zum Erfolg führten. Die 21-jährige Spielhallenaufsicht war im April 1996 in Koblenz-Rübenach sexuell missbraucht und bestialisch ermordet worden. Die einzigen Spuren der Täter, die 3.000 DM erbeutet hatten, fanden die Ermittler an Zigarettenkippen in einem Aschenbecher. Zunächst wurden 30 und in einem zweiten Durchgang 70 Männer einer DNA-Untersuchung unterzogen - kein Vergleich zu den Massenscreenings, die heute möglich sind.

Am 6. Januar 1986 wird Wolfgang Johann in Mayen festgenommen. Er soll ein halbes Jahr zuvor die 16-jährige Anke Schütz aus Herdorf im Westerwald missbraucht und getötet haben. Ihre Leiche war bei Polch gefunden worden, nur wenige Kilometer von Johanns Wohnung entfernt. In der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY" wurde er als mutmaßlichen Mörder präsentiert. Damit begann ein langer Leidensweg für ihn und seine Familie. Trotz eines Freispruchs blieb der Verdacht an ihm hängen. Erst die Weiterentwicklung der DNA-Analyse führte zum wahren Täter.