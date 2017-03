Bekannt im Land Kuriose Entdeckungen in Rheinland-Pfalz

Kuriose Entdeckungen in Rheinland-Pfalz

Die Schuhe von Miro Klose, ein Garten mit essbaren Blumen und ein Geldbunker, der gut getarnt hinter ganz normalen Hausfassaden schlummert: Hinter all diesen Gegenständen stecken kuriose Orte und bizarre Geschichten. Gehen Sie mit uns auf eine amüsante und erstaunliche Entdeckertour quer durch Rheinland-Pfalz.

Er liegt 30 Meter unter der Stadt Cochem und diente 1964 bis 1988 als Geheimversteck für 15 Milliarden einer Ersatzwährung. Im Falle eines Krieges oder Atomanschlags wäre diese an die Bevölkerung verteilt worden. Damit der Zugang zum Geheimtresor geheim bleiben konnte, wurden darüber Tarnhäuser errichtet. Heute werden diese als Hotel genutzt und der Bunker kann von Interessierten besichtigt werden.

Mitten in der Mainzer Innenstadt fliegen Bienen auf einer grünen Brücke. Über dem rauschenden Verkehr haben Künstler und Naturschützer eine Oase mit kleinem Wasserfall geschaffen, die einen Besuch wert ist. Die Idee dahinter: Kunst nicht im Sinne von Malerei oder Bildhauerei zu schaffen, sondern als aktive Gestaltung der Gesellschaft zu betrachten und damit Lebensqualität positiv zu beeinflussen.

Mitten in Ludwigshafen findet sich eine kleine Oase für die Nase. Initiiert hat das Urban-Gardening-Projekt das Wilhelm Hack Museum. Groß und Klein rupft und gräbt hier mit wachsendem Erfolg und täglich holen sich Anwohner hier ihre Prise Landluft.

Schwärmereien, Schwüre, Schwelgereien: Über 9.000 Liebesbriefe aus vier Jahrhunderten werden an der Uni Koblenz archiviert, transkribiert und in Aktenordnern gesammelt. Die Hüterin dieses Romatikpools ist Eva Wys. Ihr Interesse an den Liebesbotschaften ist rein wissenschaftlich und wer seine Liebesbriefe nicht mehr länger aufbewahren möchten, kann sie gerne der Wissenschaftlerin schicken.