Abnehmen durch riskante Operation Wenn die Magenverkleinerung der letzte Ausweg ist

So kommt es, dass für immer mehr Menschen mit Adipositas eine Magenverkleinerung der letzte Ausweg ist. Ob aus gesundheitlichen oder psychologischen Gründen. Monika Wolf hat diesen Schritt gewagt. Noch vor einem halben Jahr war ihr jeder Schritt zu viel. Sie wog 193 Kilo. Nun fühlt sie sich frei. "Ich hatte Knieprobleme, konnte mich nicht mehr richtig bewegen", berichtet sie. Nach der Arbeit sei sie zu nichts mehr in der Lage gewesen. Ein frustrierendes Leben - das extreme Übergewicht machte ihr Angst. Kur, Ernährungsberatung, Sportprogramme: Keiner ihrer Abnehmversuche hatte Erfolg.

Für sie gab es nur einen Lichtblick: Eine Magenverkleinerung. Ihre Rettung, das Adipositas-Zentrum in Kandel. Eine von zwei Kliniken in der Pfalz, die sich auf Magenverkleinerungen spezialisiert haben. Aber kann jeder so einfach den Magen verkleinern lassen? Artet die riskante Operation zu einem bequemen Trend aus? Professor Wenger vom Adipositas-Zentrum definiert hier eine scharfe Trennung: "Wir sprechen hier von einer behandlungswürdigen, morbiden Adipositas, sprich ab einem BMI von 40." Das seien Patienten mit Diabetes, Herz- oder Nierenproblemen oder Schlafapnoe-Symptomen, so Wenger.