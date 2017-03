Abgefahrener Abistreich in Neuerburg Ein Kleinwagen im Lehrerzimmer

Abgefahrener Abistreich in Neuerburg

Wie ging das noch mit dem Segelschiff in der Flasche? Die Abiturienten des Eifelgymnasiums von Neuerburg haben diese Aufgabe nun bravourös im Großformat gelöst - mit einem Kleinwagen und dem Lehrerzimmer. Dieser Abistreich hat schon jetzt Geschichte geschrieben.

Vier Jungs aus dem Physik-Leistungskurs des Abijahrgangs 2017 hatten die abgefahrene Idee und das ausgerechnet beim Pauken fürs mündliche Abi. "Wir wollten mal was Neues machen, was Originelles", erzählt Nico Jakoby wie es zu der Aktion kam. Im Laufe der Schulkarriere hätten sie sich oft genug über die Abiturienten geärgert, von denen sie als Mittelstufenschüler angemalt wurden, und die einfach nie was Cooles auf die Beine gestellt hätten.