Wintersport in Baden-Württemberg Schneehöhen, Pisten- und Loipenberichte

Was wäre der höchste deutsche Berg ohne eigene App? Deshalb gibt es jetzt "Zugspitze - Top of Germany" für iOs und Android. Neben allen am Berg verteilten Webcams können detaillierte Karten, Skirouten oder die Fahrpläne der Lifte abgerufen werden. Außerdem gibt es jede Menge Hintergrundinformationen zur Zugspitze. Wer dort zum Skifahren geht muss die App einfach installieren, der Rest kann sich zumindest an den zahlreichen Webcamaussichten erfreuen.