Live im Land Pflanztipps für den Mini-Kräutergarten

Rezept: Sekt mit Jiaogulan

Geben Sie frisch gezupfte Jiaogulan-Blättchen in einen Mörser oder zerquetschen Sie sie mit einem Stampfer, so dass die Blattzellen aufbrechen. Geben Sie eine Handvoll davon in einen Liter Sekt und lassen Sie die Mischung etwa zwei Stunden ziehen.

Vor dem Trinken gießen Sie die Mischung durch ein Sieb und verdünnen sie mit frischem, prickelndem Sekt.