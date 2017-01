Name, Adresse, Geburtsdatum, Bankdaten - persönliche Daten sind ein begehrtes Diebesgut. Ein Missbrauch kann für Betroffene gravierende Folgen haben. Schützen Sie sich.

Persönliche Daten sind eine begehrte Beute für Betrüger. Dabei geht es nicht nur um Konto- und Kreditkartendaten. Auch mit Namen, Adressen, Geburtsdaten, E-Mail-Adressen und Nutzerprofilen in sozialen Netzwerken lassen sich krumme Geschäfte machen. Kriminelle missbrauchen die Daten der ahnungslosen Opfer, um Waren zu bestellen, Verträge abzuschließen, Konten leerzuräumen oder auch gefälschte Accounts anzulegen, um nicht existente Waren zu verkaufen. Die finanziellen Folgen können gravierend sein.

Mit Nutzerdaten, gefälschten Profilen in sozialen Netzwerken und Bildern lässt sich aber auch Cybermobbing betreiben mit dem Ziel, das Opfer in ein schlechtes Licht zu rücken.

Täter hacken sich in E-Mail-Accounts, greifen Daten in sozialen Netzwerken ab, infizieren Computer oder Smartphones mit Schadsoftware und versuchen mit so genannten Phishing-Mails, ihre Opfer auf gefälschte Webseiten zu locken, auf der sie ihre persönlichen Daten eintragen sollen.