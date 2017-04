3:29 min | Do, 20.4.2017 | 18:45 Uhr | SWR Fernsehen BW

Knapp 5.000 reine Elektroautos sind derzeit in Baden-Württembergs unterwegs. Deren Reichweite wird immer besser. Gut zu wissen, was sich in der Forschung zu Autobatterien für das E-Auto tut.