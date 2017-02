Gut zu wissen Fitnessstudio gesucht: Worauf Sie achten sollten

Weg mit dem Speck! Zu dieser Jahreszeit haben Fitnessstudios Konjunktur. Wie Sie das richtige Studio finden und was vor der Vertragsunterschrift zu beachten ist - Gut zu wissen.

Nehmen Sie sich Zeit und absolvieren Sie ein Probetraining. So können Sie Geräte, Räume und Betreuung testen. Sind die Trainingsgeräte sauber und funktionstüchtig? Wie ist die Belüftung im Raum? Beim Probetraining können Sie außerdem sehen, wie voll es zu Ihrer gewünschten Trainingszeit ist. In guten Studios ist das Probetraining meist kostenlos.

In der Regel lassen sich Fitnessstudios in vier Kategorien unterscheiden:

Auch wichtig: die Betreuung, gerade bei Einsteigern mit wenig Trainingserfahrung. Achtet der Trainer darauf, dass die Übungen Ihrem Alter und der körperlichen Konstitution entsprechen? Weist er auf Fehler in der Ausübung hin?

Werden Sie sich vorab klar darüber, was Sie eigentlich suchen: Wollen Sie nur an Geräten trainieren oder auch an Kursen teilnehmen? Wollen Sie Rückenproblemen vorbeugen oder die allgemeine Fitness steigern? Und noch ein Tipp: Wer auf Besonderheiten wie eine Sauna verzichtet, kann Geld sparen.