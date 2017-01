Gut zu wissen: Fertiggerichte Fünf gute Gründe, selbst zu kochen

Keine Lust zu kochen? Wer sich doch überwindet, wird schnell feststellen, dass Kochen Spaß machen kann. Wer glaubt, nicht gut kochen zu können, muss ja nicht mit einem Drei-Gänge-Menü anfangen. Ein einfaches Spiegelei mit einem Salat und einer Scheibe Vollkornbrot tut es auch. Mit der Zeit sieht man, dass Kochen gar nicht so schwer ist. Je öfter man selbst am Herd steht, desto mutiger und kreativer wird man. Experimentieren Sie und finden Sie heraus, was Ihnen schmeckt. Beim Arbeiten in der Küche vergisst man auch ganz schnell den Ärger bei der Arbeit. Und wenn die Kinder mithelfen dürfen, vergessen sie auch ganz schnell zu quengeln.