Freiburg Cowfunding: gutes Fleisch von glücklichen Kühen

Ins Internet gehen, sich ein Rind aussuchen, dessen Fleisch bestellen und es vom Landwirt geliefert bekommen – so funktioniert Cowfunding Freiburg.

Genau das will der Jung-Unternehmer und Hobby-Landwirt Moriz Vohrer jetzt besser vermarkten. Seine Idee: Cow-Funding - also Kuh-Finanzierung. Profitieren sollen davon beide - Kunde und Bauer. Denn in Zeiten der Massentierhaltung kämpfen viele Landwirte im Schwarzwald ums Überleben.