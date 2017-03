bis 1500 € - Spaß in jedem Gelände

Mountainbikes



Falls es Sie in die Berge oder tiefer in den Wald zieht, dann ist ein Mountainbike sicher etwas für Sie. Vom vollgefederten "Fully" bis hin zum leichteren und günstigeren "Hardtail" steht Ihnen ein breites Spektrum an Rädern Verfügung.

Ein zuverlässiges Mountainbike ist für 1500 € zu haben, wobei dem Preis nach oben aber keine Grenzen gesetzt sind.

Wollen Sie raus in die Natur und richtig was erleben, dann sind die Enduro-Mountainbikes mit ihren großen Federwegen und robustem Material die richtigen Räder für Sie!