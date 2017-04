Design made in Amtzell Valentin Prinz, ein junger Stern am Modehimmel

Valentin Prinz, ein junger Stern am Modehimmel

Design made in Amtzell

Valentin Prinz ist 14 und weiß genau, was er werden will: nämlich Stardesigner. Mit seiner ersten Kollektion hat er gleich einen renommierten Design-Award gewonnen.

Am 14. März hat er den bundesweit renommierten DORTEX Design-Award in Dortmund gewonnen: Gegen 250 Mitbewerber hat er sich durchgesetzt und als "Best Youngster" abgeschnitten. Valentin überzeugte die Experten-Jury aus der internationalen Modebranche mit seinen eleganten Bodysuits und den coolen Teilen aus seiner Modekollektion. Denn der 14-Jährige hat bereits seine eigene sechsteilige Kollektion kreiert.