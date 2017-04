Büro-Kleidungs-Knigge Das richtige Outfit für den Job

"Casual" durch den Büroalltag - Eine Gradwanderung. Was geht und was sollte man besser lassen? Ein Überblick.

Kleider machen Leute: Beim persönlichen Kontakt achten wir besonders auf alles, was wir sehen können. Der optische Eindruck macht gut 50 Prozent dessen aus, was wir von unserem Gegenüber halten. Und: der erste Eindruck entsteht in nur wenigen Sekunden. Also gilt es, mit unserer äußeren Erscheinung zu überzeugen. Die Kleidung muss dabei nicht der neuesten Mode entsprechen. Viel wichtiger ist, dass sie sauber, gepflegt und in Takt ist.