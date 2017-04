Annette findet ... Ausmisten und Platz für Neues schaffen

Bringen Sie gut erhaltene Kleidungsstücke am besten zur Kleiderkammer einer Caritas-, Diakonie- oder regionalen Hilfseinrichtung. Benötigt werden dort Kleidungsspenden, die der aktuellen oder kommenden Jahreszeit entsprechen. Wenn Sie Ihren Kleiderschrank zum Ende einer Jahreszeit ausmisten, sollten Sie die ausgemusterten Teile am besten zwischenlagern und sich vermerken, wann es Zeit ist, die Kleidung abzugeben (Sommerbekleidung beispielsweise im April). Auch in Frauenhäusern werden Kleidungsspenden für Frauen und Kinder in den unterschiedlichsten Größen gern angenommen.

Grundsätzlich gilt: Nichts spenden, was Sie nicht selbst auch wieder anziehen oder verwenden würden. Die Kleidung sollte sauber und intakt sein. Kaputte und verformte Kleidungsstücke eignen sich eher für den Reißwolf. Materialien, die gereinigt werden müssen, sind nicht zum Spenden geeignet. Meist sind die Nutzer von Kleidungsspenden finanziell nicht in der Lage, chemische Reinigungen zu bezahlen, manche haben auch keine Waschmaschine. Wenn Sie Schuhe spenden, binden Sie sie paarweise zusammen.

Bei größeren Kleidungsmengen schauen sich Caritas-Mitarbeiter gern alles vor Ort an und entscheiden, was sie haben wollen. Diese Sachen werden dann kostenlos bei Ihnen abgeholt.

H&M: Die schwedische Modekette nimmt gebrauchte Kleidung an - egal in welchem Zustand und von welcher Marke. Ziel der weltweiten Initiative ist es, mehr Textilien zu recyceln. Vorteil: Für die alten Sachen bekommt man einen Rabatt-Gutschein für den nächsten Einkauf.

In Deutschland gibt es inzwischen über 40 Oxfam Second Hand Shops in denen man aussortierte Sachen abgeben kann – in Fashion-Shops ausschließlich Kleidung, in Mix-Shops auch Bücher, Elektrogeräte und Haushaltwaren. Ein Großteil des Erlöses aus dem Wiederverkauf wird für Entwicklungshilfeprojekte auf der ganzen Welt gespendet.