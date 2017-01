Was von US-Präsident Trump zu befürchten ist "Er kann Pressefreiheit nicht beiseite wischen"

Die massive Medienschelte aus dem Weißen Haus schürt die Sorge, die Arbeit von US-Medien könnte künftig erschwert werden. Doch die Pressefreiheit ist in den USA ein hohes Gut.

Die Berichterstattung über seine Amtseinführung hat Donald Trump erbost

Trumps jüngste Attacke gegen Medienvertreter und die "alternativen Fakten", die Regierungssprecher Sean Spicer zur Zuschauerzahl bei der Zeremonie präsentierte, sorgen in den USA, aber auch in Deutschland für Aufregung. Was ist vom neuen US-Präsidenten zu erwarten und wie ist mit ihm umzugehen? Der Deutschlandkorrespondent der Nachrichtenagentur Reuters, Erik Kirschbaum, rät im SWR, Trumps Ankündigungen nicht zu ernst zu nehmen.

Herr Kirschbaum, was haben Sie sich gedacht, als Sie am Wochenende die Nachrichten aus Washington verfolgten - zum Beispiel in Bezug auf die Zuschauerzahl bei der Amtseinführung?

Das war unfassbar. Ich kann das nicht verstehen, dass Trump so dünnhäutig reagiert. Ich würde denken, er hat wichtigere Dinge zu tun, als über Zuschauerzahlen zu streiten.

Sie haben vor dem Amtsantritt gesagt, man sollte nicht alles so wörtlich nehmen, was Trump sagt. Sehen Sie das nach diesem Wochenende immer noch so?

Ich glaube, Trump sagt viel und meint es manchmal nicht so, wie es rüberkommt. Man konnte das bei seinem CIA-Besuch sehen. Da hat er Dinge behauptet, die ganz klar falsch waren. Das kann man alles nachprüfen. Wenn man weniger darauf achtet, was er sagt, und mehr darauf achtet, was er tut, dann fährt man wahrscheinlich besser mit Trump.

Aber Trump ist seit Freitag Präsident der Vereinigten Staaten - der Mann, mit den Codes für die Atomwaffen. Da sollte man schon ernst nehmen was er sagt, oder nicht?

Trump ist eingebettet in eine Regierung, er ist eingebettet in ein Land mit einer ganz starken Verfassung. Der Kongress hat viel zu sagen, ebenso das Verfassungsgericht. Es kann vieles zurückdrehen, was der Präsident machen will. Man sieht das am Beispiel Roosevelt. Vieles, was er in den 30er Jahren machen wollte, hat das Verfassungsgericht einkassiert.

In der US-Verfassung gibt es einen Zusatzartikel, der die Pressefreiheit garantiert. Jetzt hat Trump am Wochenende gesagt, er ist in einem Krieg mit den Medien. Mit welchen Waffen könnte er so einen Krieg führen?

Trump versucht, die Presse aus dem Weißen Haus rauszuwerfen. Aber das wird nicht gelingen. In Amerika nehmen die Leute die Verfassung ernst. Der zweite Zusatzartikel der Verfassung sichert die Waffenfreiheit. Man sieht, wie stark die in den USA verteidigt wird. Der erste Zusatzartikel sichert die Pressfreiheit, und man wird erleben, dass viele Amerikaner die sehr ernst nehmen. Auch die Gerichte tun das. Die Pressefreiheit ist in den USA wirklich ein hohes Gut. Das kann ein Präsident Trump nicht einfach beiseite wischen.

Trump hat gesagt, die EU sei nur ein Mittel zum Zweck für Deutschland, und er könne jeden beglückwünschen, der da austritt. Der erste Staatsgast, der nach Washington kommt, ist prompt Theresa May, die britische Premierministerin. Wie ernst muss man diese Anti-EU-Rhetorik nehmen?

Man kann nur hoffen, dass seine Minister ihn belehren und ihm erklären, wie viel Porzellan er kaputt macht, wenn er so weitermacht. Er will die EU vielleicht ein bisschen durcheinander wirbeln. Er hat auch der NATO ein bisschen gedroht, aber dann wieder zurückgerudert.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat im Gegensatz zu Theresa May noch keinen Termin bei Trump. Wenn sie irgendwann nach Washington reisen sollte, was würden Sie ihr für so ein Treffen mit Donald Trump raten? Soll sie ihm schmeicheln, denn das scheint er ja sehr zu mögen, oder sollte sie lieber Klartext mit ihm reden?

Ich glaube, Merkel wird mit Trump Klartext reden. Sie wird die Interessen Deutschlands vortragen, wie sie es immer macht. Trump und Merkel werden eine Basis finden. Es steht viel auf dem Spiel, denn Deutschland ist ein wichtiger Partner für die USA. Barack Obama hat das deutlich gemacht, als er sein letztes Telefonat im Amt mit Merkel geführt hatte.