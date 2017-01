Verkehrsminister Hermann WLAN in allen Zügen vielleicht in zwei Jahren

WLAN in allen Zügen vielleicht in zwei Jahren

Ständig online zu sein, wird immer wichtiger - ob zuhause oder unterwegs. Vielerorts klappt das, doch beim Bahnfahrer müssen noch viele Nutzer auf das Internet verzichten. In den ICEs hat sich das immerhin inzwischen geändert, dort gibt es WLAN - und die Bahn will das auch weiter ausbauen. Heute will sie in Berlin über die weitere Digitalisierung informieren.