Verfassungsrichter entscheiden übe NPD-Verbot Schily hoff auf Erfolg im zweiten Anlauf

In seiner Zeit als Bundesinnenminister hat Otto Schily (SPD) erlebt, wie ein erstes NPD-Verbotsverfahren scheiterte. Heute hofft er auf ein Urteil "zum Schutz der Grundordnung".

Unterstützer hat die NPD vor allem in den ostdeutschen Bundesländern

Angestoßen wurde das Verfahren Ende 2013 mit einem Antrag des Bundesrats. Ein erster Versuch, die NPD zu verbieten, war zehn Jahre zuvor aus formalen Gründen gescheitert. Dieser erste Anlauf fiel in die Amtszeit Otto Schilys (SPD) als Bundesinnenminister. Damals, im Jahr 2003, stellten die Richter des Bundesverfassungsgerichts das Verfahren ein, weil viele V-Leute des Verfassungsschutzes selbst in der NPD-Parteiführung Einfluss hatten.

Der frühere Innenminister hält es für "unerträglich, dass in unserem freiheitlich-demokratischen Gemeinwesen eine Partei tätig werden darf, die ganz deutlich erkennbar den Anschluss an die Nazi-Ideologie sucht".

Schily warnte, dass von der NPD nach wie vor eine große Gefahr ausgehe, auch wenn sie nach den jüngsten Wahlniederlagen in keinem Landesparlament mehr vertreten sei. Und er zog dazu einen Vergleich: "Sie können nicht, wenn in einem kleinen Krankenzimmer ein Keim ist, sagen, naja, es ist ja noch nicht im ganzen Krankenhaus verbreitet, deshalb verzichten wir darauf, diesen Keim zu bekämpfen. Und so ist es auch mit der NPD."