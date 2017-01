Ver.di-Chef in BW über nicht gezahlten Mindestlohn "Viele Firmen bescheißen über das Zeitbudget"

Im Jahr 2015 hat knapp die Hälfte der Minijobber weniger als 8,50 Euro die Stunde bekommen - so hoch war damals der Mindestlohn. Das geht aus der Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hervor, die am Montag veröffentlicht worden ist. Teilweise würden sogar extrem niedrige Stundenlöhne bezahlt, nämlich weniger als 5,50 Euro brutto pro Stunde. Fragen dazu an den Ver.di-Landesvorsitzenden in Baden-Württemberg, Martin Gross.

Im Grunde ist das Betrug, und wir erleben das insbesondere in der Zustellung, dass völlig irreale Pläne aufgestellt werden, was vom Volumen her in einer Stunde gearbeitet werden kann. Dann arbeiten die Leute anderthalb Stunden, um überhaupt das knapp zu schaffen, was eigentlich für eine Stunde bemessen ist. Wir erleben das in der Reinigung, wo es sozusagen Minutenvorgaben gibt. Und in Wirklichkeit, wenn jemand ein Berufsethos hat - und das haben viele - dann einfach länger arbeiten muss, um eine ordentliche Reinigung abzuliefern. Das hat schon System. Ich sage, Niedriglohn unter Mindestlohn mit System, da gibt es viele Unternehmensmodelle.