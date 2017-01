Süßwarenmesse in Köln Jung und schön durch Schokolade

Energiekugeln, Super-Bars und Gelee Royal - die neuen Wellness-Süßigkeiten versprechen, dass sie gesund sind und uns im besten Fall junger und schöner machen. Sie stehen im Zentrum der Süßwarenmesse in Köln.

Kann Schokolade essen gut für die Gesundheit sein?

Auf der weltgrößten Messe für Süßwaren und Snacks (ISM) in Köln präsentieren 1.650 Aussteller noch bis Mittwoch neueste Produkte und Trends aus der Ernährungsindustrie. Hoch im Kurs stehen zuckerfreie und zuckerreduzierte Produkte sowie biologische, vegane, vegetarische und fair gehandelte Süßwaren. Sabine Schütze aus der SWR-Umweltredaktion hat sich die sogenannten Wellness-Produkte mal genauer angeguckt.

Wellness Süßigkeiten sind der neue "heiße Scheiß" auf der ISM. Was genau ist das?

Vitamine und sowas waren gestern. Der neue hippe Stoff in Süßigkeiten heißt Gelee Royal, das ist dieser superdooper Bienensaft, mit denen die Bienen ihre Königin füttern damit sie groß und stark wird. Gelee Royal kommt nicht einfach nur in Gummibärchen, sondern auch in Energiegel für Sportler. Banale Müsliriegel sind übrigens out. Sie mutieren jetzt zu Super-Bars mit ganz vielen Ballaststoffen. Gesund müssen Süßigkeiten nämlich mindestens sein und uns natürlich verjüngen, so wie die Energiekugeln mit Matcha und Schokoladenstücken. Die Spanier versuchen es mit Detox-Süßigkeiten, die uns wenigstens gesünder aussehen lassen sollen. Das alles soll uns ein gutes Gefühl beim Naschen geben.

Aber das gab es doch schon mal?

Richtig und zwar vor fast zehn Jahren. Damals kam der "Orbit ohne Zucker" als Wellness-Kaugummi auf den Markt und zwar mit mit Papaya und Aloe Vera. Trolli versuchte es mit einem zahnstärkenden Kaugummi mit extra Kalzium und die erste probiotische Schokolade gab es auch. Ich sage gab, weil dann nämlich die sogenannte Health-Claims-Verordnung kam. Gesundheitsversprechen, also "health claims", dürfen seit ein paar Jahren nur noch dann auf ein Lebensmittel drauf, wenn die EU das abgesegnet hat. Und schwupps waren plötzlich alle gesundmachenden Süßigkeiten weg. Doch jetzt kommen sie wieder - mit weniger konkreten Versprechen, dafür mit ganz viel Wellness. Der Begriff ist nämlich nicht gesetzlich definiert und so schwammig, dass man damit machen kann, was man will.

Ist denn was dran an den neuen Wellness-Süßigkeiten?

Sabine Schütze, SWR-Redaktion Umwelt und Ernährung

Nein. Süßigkeiten machen immer noch zuerst dick und nicht gesund. Selbst wenn etliche mit Stevia und Zuckerersatzstoffen werben, machen die mich nicht gesünder. Dieses Gelee Royal zum Beispiel wirkt wohl tatsächlich antriebssteigernd. Dann müssen aber auch täglich bis zu 500 Milligramm davon eingenommen werden und zwar mindestens drei Wochen lang. In den Süßigkeiten sind natürlich nur winzige Mengen des Supersaftes. Da müsste man die Energieriegel kiloweise verdrücken. Das gilt in der Regel auch für die anderen tollen Zusätze in Süßigkeiten.