Sigmar Gabriel als neuer Außenminister "Das Herz auf der Zunge"

Stühle rücken in der Regierung. Wichtigste Änderung: Noch-SPD-Chef Sigmar Gabriel ist Außenminister. Kann der das? Eine Einschätzung von Jürgen Hardt, außenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

Ich bin davon überzeugt. Sigmar Gabriel gehört zu den erfahrensten Politikern, die unser Land hat. Er wird sich erheblich umstellen müssen, weil das Amt des Außenministers doch noch einmal eine andere Kategorie ist als das Amt des Wirtschaftministers. Aber es wird rasch gehen, und er wird uns sicherlich ein guter Außenminister sein. Den brauchen wir auch. Vor uns liegen mindestens sechs Großbaustellen in der Außenpolitik, bei denen wir einen starken Außenminister brauchen, der Deutschlands Rolle entsprechend markiert und uns hilft, an diesen Konflikten zu arbeiten und Lösungsbeiträge zu liefern.

Sie haben gesagt, die diplomatischen Fähigkeiten von Sigmar Gabriel sind uns bisher verborgen geblieben. Was erwartet die Union von einem Außenminister Gabriel?

Ich würde mir wünschen, dass der deutsche Bundesaußenminister Gabriel jeden Versuch vermeidet als Außenminister an das innenpolitische Publikum entsprechende Signale zu senden, die uns außenpolitisch vielleicht schaden könnten. Ich fände es zum Beispiel sehr schade, wenn wir irritierende Äußerungen etwa gegenüber Israel oder in Richtung Europa bekommen.

Lassen Sie uns von zwei "Großbaustellen" sprechen. Zum einen US-Präsident Trump. Da wird viel Fingerspitzengefühl gefordert. Zum anderen Großbritannien, das den harten Brexit will. Wie soll Gabriel vorgehen?

In der Europapolitik ist natürlich das Kanzleramt, aber auch jedes einzelne Fachministerium konkret gefragt, die Position Europas zum Brexit zu formulieren. Was Amerika angeht, so glaube ich, dass wir alle noch nicht wirklich voll abschätzen können, wie die Politik Donald Trumps sein wird. Ich glaube, das geht den Amerikanern genauso.