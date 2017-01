Schulz redet als Kanzlerkandidat Gerechtigkeit - der Wahlkampfslogan der SPD

Martin Schulz, SPD-Kanzlerkandidat und künftiger Parteichef, hat bei einer kämpferischen Rede erste inhaltliche Schwerpunkte für den Wahlkampf gesetzt: soziale Gerechtigkeit und eine klare Kante gegen Rechts.

Im Mittelpunkt steht ab sofort "der kleine Mann": Auf der Bühne in Person von Martin Schulz - und als Zielgruppe bei den Wählern im Wahlkampf. Immer wieder stellte der Kanzlerkandidat da eine Verbindung her: "Ich bin der Sohn einfacher Leute. Meine Mutter war Hausfrau, mein Vater war Polizist."

Schulz will die Sorgen und Nöte der Bürger kennen

Er erzählte von seinem Leben, auch vom Scheitern und Wiederaufstehen, und machte daraus eine Trumpfkarte: "Was wurde mir in den letzten Wochen nicht alles vorgeworfen. Dass ich kein Abitur habe, nicht studierte, dass ich aus der Provinz komme. All diese Dinge sehe ich nicht als Makel, weil ich diese Zuschreibungen mit der Mehrheit der Menschen in diesem Lande teile."

Zugespitzt ausgedrückt heißt es jetzt: Der kleine Bürgermeister und Buchhändler Martin Schulz, der die Sorgen und Nöte der Menschen gut kennt, gegen die studierte Physikerin Frau Dr. Merkel, die im Berliner Politik-Establishment fernab vom Volk regiert. "Nach meinem Verständnis muss ein Bundeskanzler für die Alltagssorgen nicht nur Verständnis haben, sondern er muss sie selbst spüren können. Sonst ist er oder sie fehl am Platz."

Menschliche Flüchtlingspolitik, Härte gegen Terror

Diese Alltagssorgen nahmen einen großen Teil seiner Rede ein. Hart arbeitende Menschen, Familien mit Kindern, die in den Großstädten die Mieten nicht mehr zahlen können. "Wenn wir locker Milliarden zur Rettung von Banken mobilisieren, aber der Putz in den Schulen unserer Kinder von der Wand bröckelt, dann geht es in diesem Lande nicht gerecht zu."

Gerechtigkeit - das wird der Wahlkampfslogan der SPD. Wenn die kleinen Leute Steuern zahlen, sollen das auch die großen Konzerne, so Schulz. Er plädierte für eine menschliche Flüchtlingspolitik, aber für Härte gegenüber denjenigen, die Terror nach Deutschland bringen. Wenn die EU-Mitglieder die Hand aufhalten bei Subventionen, bei der Flüchtlingsverteilung dann aber abwinken, will Schulz ihnen den Geldhahn zudrehen.

Schulz' Anspruch: SPD stark, und er wird Bundeskanzler

Die AfD bezeichnete Schulz als Schande für Deutschland. Lügen und Beleidigungen will er aus dem deutschen Wahlkampf raushalten. Schulz bot den anderen Parteien deswegen einen Fairness-Pakt an. Fast eine Stunde redete Schulz vor vollbesetztem Haus. Und auch wenn "der kleine Mann" das Leitmotiv war - seine Pläne sind umso größer: "Unsere Partei, die SPD, tritt mit dem Anspruch an, bei der kommenden Bundestagswahl die stärkste politische Kraft in unserem Land zu werden. Und ich trete mit dem Anspruch an, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden."



Dafür braucht man nach aktueller Lage eine Menge Optimismus - aber zumindest den hat Martin Schulz seiner Partei heute gebracht. Reaktionen aus der Partei:

"Man hat gemerkt, die Partei hat einen Ruck bekommen und freut sich jetzt auch wirklich."

"War sehr motiviert."

"Stimmt auch optimistisch, würde ich sagen."

"Es war am Ende so richtig die Aufbruch-Stimmung spürbar, und man hat auch gemerkt, die ganze Partei freut sich. Und ich glaube, jetzt kann man richtig mit Schwung in das Jahr starten. Wir sind alle euphorisch."